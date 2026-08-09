الجيش: تمارين تدريبية في جبل عين العروس - بريتال وفي القرنة السوداء

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- ابتداءً من ٢٠٢٦/٨/١٠ ولغاية ٢٠٢٦/٨/١٢ ضمنًا، من الساعة ٦,٠٠ حتى الانتهاء، في جبل عين العروس - بريتال.



- بتاريخَي ١٤ و٢٠٢٦/٨/١٧، من الساعة ٧,٠٠ ولغاية الساعة ١٤,٠٠، في منطقة القرنة السوداء - الشمال.



وأشارت الى أن التمارين تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذلك، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.