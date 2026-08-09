إحباط عملية تهريب مخدّرات إلى السعودية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها، بتاريخ 17—7-2026، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول التّحضير لعمليّة تهريب مخدّرات إلى المملكة العربيّة السّعوديّة عبر إحدى شركات الشّحن.



من خلال عمليّة رصد ومتابعة للشّحنة، تمّ توقيف الشّخص ناقل الطّرد أثناء تسليمه في شركة الشّحن، وتبيّن أنّه يدعى:



ح. ن. (مواليد عام 1977، لبناني)



بتفتيش الطّرد، تّم ضبط ما يُقارب ٥٠٠٠ حبّة مخدّرة “كبتاغون” موضّبة بطريقة احترافيّة داخل صندوق مزهريّة.



أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، ولا يزال التّحقيق مستمرًّا لتوقيف سائر المتورّطين، بإشراف القضاء المختصّ.