بالصور - الجيش يعلن تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: دبين - مرجعيون، زوطر الغربية وحومين الفوقا وزبدين والدوير - النبطية، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها، حفاظًا على سلامة المواطنين.



وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.