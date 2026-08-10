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بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
أمن وقضاء
2026-08-10 | 02:14
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بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن وجود أحد أخطر المطلوبين في بلدة عين الدهب - عكّار، والذي كان متواريًا عن الأنظار وشديد الحذر في تنقّلاته، ويُدعى: – ك. س. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الخزنات والدّخول إلى المنازل بواسطة الكسر والخلع.
وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للعمل على توقيفه.
بتاريخ 7-8-2026، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في البلدة المذكورة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالاستعلام عنه، تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 20 مذكّرة توقيف:
- 12 مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
– 5 مذكّرات توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.
– مذكّرتا توقيف بجرم تجارة أسلحة.
– مذكّرة توقيف بجرم كسر وخلع وسرقة.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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