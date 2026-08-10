بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن وجود أحد أخطر المطلوبين في بلدة عين الدهب - عكّار، والذي كان متواريًا عن الأنظار وشديد الحذر في تنقّلاته، ويُدعى: – ك. س. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الخزنات والدّخول إلى المنازل بواسطة الكسر والخلع.



وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للعمل على توقيفه.



بتاريخ 7-8-2026، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكم في البلدة المذكورة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالاستعلام عنه، تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 20 مذكّرة توقيف:



- 12 مذكّرة توقيف بجرم سرقة.



– 5 مذكّرات توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.



– مذكّرتا توقيف بجرم تجارة أسلحة.



– مذكّرة توقيف بجرم كسر وخلع وسرقة.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأُودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.