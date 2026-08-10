"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزور، بالاضافة الى سجائر مهرّبة والتنباك العجمي، نتيجة عمليات دهم نفّذها في عين بورضاي وبدنايل والفرزل".



وذكّرت بأن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة"، مشيرة إلى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".