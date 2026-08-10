تدابير سير وإخلاء وإقفال شارع المصارف لمدّة يومين بسبب انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي أنه "السّاعة 11:00 من يومَي الثلاثاء والأربعاء في 11 و12-8-2026، يعقد مجلس النّواب جلسة تشريعية عامّة لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسات، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخَين المذكورَين أعلاه وحتى الانتهاء."



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة السّير، ومنعاً للازدحام.