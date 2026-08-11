الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس نقابة المستشفيات يرد على اجراءات مديرية الضمان الإجتماعي...
أمن وقضاء
2026-08-11 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مجلس نقابة المستشفيات يرد على اجراءات مديرية الضمان الإجتماعي...
أعلن مجلس نقابة المستشفيات أن نقابة المستشفيات في لبنان فوجئت بما نشرته وسائل الإعلام بتاريخ 7 و 10 آب 2026 حول اجراءات اتخذتها المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحق عدد كبير من المستشفيات تنوّعت بين الإنذار، وفسخ العقود، ووقف السلف، بحجة عدم الإلتزام بتعرفات الصندوق واخذ فروقات من المضمونين، بناء على معطيات مسح اجرته لجنة المراقبة.
وازاء هذه التدابير غير المبرّرة التي تبلغتّها مستشفيات لم تتأخر يوماً عن تقديم افضل الخدمات الصحية لكل اللبنانيين، في ايام الشدائد كما في ايام السلم، بدون اي تمييز، بشهادة وتقديرمن اعلى المراجع الصحية في لبنان وخارجه، أوضحت نقابة المستشفيات ما يلي:
"-اولاً: ان الإجتماعات السابقة مع إدارة الضمان كانت تتناول ومازالت موضوع التعرفات المطبقة في الصندوق التي لا تعكس ابداً الكلفة الحقيقية للتقديمات الإستشفائية، لابل انها لا تشكّل اكثر من 40% منها. كما ان هناك عدة اعمال طبية لايغطيها الصندوق.
وقد سبق ان تم الإتفاق منذ سنوات، وبالتنسيق منذ سنة مع معالي وزير العمل على إجراء مناقصة مع احدى الشركات العالمية من اجل تكليفها بإعداد دراسة علمية واقعية يتم على ضوء نتيجتها وضع تعرفات تعكس حقيقة هذه الكلفة، الا ان هذا لم يحصل واقتصر الأمرعلى إسناد هذه المهمة الى لجنة محلية مشتركة لم تنجز المهمة الموكلة اليها حتى تاريخه.
-ثانياً: لا يغيب عن احد اليوم عبء الإرتفاع الحاصل في الأسعار، ولهيب فواتير المحروقات والطاقة وارتداداتها على كل التقديمات والأعمال داخل المستشفى، فضلا عن فواتير اللوازم الطبية والادوية وتكاليف الصيانة، بغياب توافرالأموال الكافية من قروض وتسهيلات مصرفية، لسدّ الحاجات والإستمرار في تقديم الواجبات الطبية والعلاجية لأسباب مرتبطة سواء بحجم السلف القليلة التي اصلاً لا تحلّ المشكلة، او بالتأخير الحاصل في عملية تصفية الفواتير المقدمة. "
وفي وقت يتم التركيز فيه على نتائج التعاون القائم بين اعضاء اللجنة المشتركة خلال الإجتماعات الدورية والتنسيقية بهدف إقرار زيادات واقعية وعادلة للتعرفات تتناسب مع الأكلاف الحقيقية وحماية حقوق المضمونين، فضلاً عن اجواء اللقاءات الإيجابية السابقة التي سادها التفاهم بين رئيس واعضاء مجلس النقابة من جهة، ومديرية الصندوق الوطني للضمان من جهة أخرى، تسأل النقابة اليوم عن جدوى هذه الخطوة للضمان بحق ليس المستشفيات فقط، ولكن بحق ومصير المرضى المضمونين الذين مازالوا يتمسكون بالصندوق كصمام أمان لهم؟
وإذ تتفهم نقابة المستشفيات الظروف الصعبة التي يمرّ بها صندوق الضمان الاجتماعي، تؤكد انها لن ولم تتراجع ابدا ًعن استعدادها الكامل للتعاون وتحمّل المسؤوليات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
نقابة
المستشفيات
اجراءات
مديرية
الضمان
الإجتماعي...
التالي
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
الأمن العام واصل جولاته في محطات المحروقات في صيدا لضبط المخالفين ومنع الاحتكار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-20
ناصر الدين شاجبا الاعتداء على مدير مستشفى سبلين: لفرض حماية مشددة حول المستشفيات لضمان سلامة الطواقم
أخبار لبنان
2026-07-20
ناصر الدين شاجبا الاعتداء على مدير مستشفى سبلين: لفرض حماية مشددة حول المستشفيات لضمان سلامة الطواقم
0
أخبار لبنان
2026-07-31
نقابة أطباء بيروت عن قانون تقسيط ديون الضمان الاجتماعي: جاء ثمرة جهود حثيثة وندعو الزملاء للاستجابة والاستفادة من أحكامه ضمن المهلة المحددة
أخبار لبنان
2026-07-31
نقابة أطباء بيروت عن قانون تقسيط ديون الضمان الاجتماعي: جاء ثمرة جهود حثيثة وندعو الزملاء للاستجابة والاستفادة من أحكامه ضمن المهلة المحددة
0
أخبار لبنان
2026-07-24
كركي التقى رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي في تونس ونوه بمنظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها
أخبار لبنان
2026-07-24
كركي التقى رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي في تونس ونوه بمنظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها
0
أخبار لبنان
2026-06-02
نقابة المستشفيات تستنكر استهداف محيط مستشفى جبل عامل وتدعو لحماية القطاع الصحي
أخبار لبنان
2026-06-02
نقابة المستشفيات تستنكر استهداف محيط مستشفى جبل عامل وتدعو لحماية القطاع الصحي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:31
الجمارك توقف سيارة عُثر في داخلها على كمية من المعسل والدخان المهرب
أمن وقضاء
11:31
الجمارك توقف سيارة عُثر في داخلها على كمية من المعسل والدخان المهرب
0
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
أمن وقضاء
05:45
الأمن العام واصل جولاته في محطات المحروقات في صيدا لضبط المخالفين ومنع الاحتكار
أمن وقضاء
05:45
الأمن العام واصل جولاته في محطات المحروقات في صيدا لضبط المخالفين ومنع الاحتكار
0
أمن وقضاء
05:03
توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بسرقة منازل ومحال في النبطية وتسليمهم إلى قوى الأمن
أمن وقضاء
05:03
توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بسرقة منازل ومحال في النبطية وتسليمهم إلى قوى الأمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-12
روته: حلف شمال الأطلسي يبحث "الخطوات التالية" لتعزيز أمن القطب الشمالي
أخبار دولية
2026-01-12
روته: حلف شمال الأطلسي يبحث "الخطوات التالية" لتعزيز أمن القطب الشمالي
0
أخبار لبنان
2026-06-16
وزير التنمية الإدارية يشارك في "Forum PA" في روما ويعزّز شراكات الإصلاح الإداري مع إيطاليا وOECD
أخبار لبنان
2026-06-16
وزير التنمية الإدارية يشارك في "Forum PA" في روما ويعزّز شراكات الإصلاح الإداري مع إيطاليا وOECD
0
صحف اليوم
2026-05-07
أجواء المنطقة تتجه نحو التهدئة… وما يجري جنوب لبنان ذو طابع تقني – عسكري (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-05-07
أجواء المنطقة تتجه نحو التهدئة… وما يجري جنوب لبنان ذو طابع تقني – عسكري (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
07:02
العلامة الخطيب تلقى الدعوة للمشاركة في اللقاء الوطني الموسع: المشروع الأميركي الصهيوني بدأ بالانحدار
أخبار لبنان
07:02
العلامة الخطيب تلقى الدعوة للمشاركة في اللقاء الوطني الموسع: المشروع الأميركي الصهيوني بدأ بالانحدار
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:34
نكهات يونانية بامتياز... سوفلاكي ومسقّعة بلمسة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
10:34
نكهات يونانية بامتياز... سوفلاكي ومسقّعة بلمسة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
جلسة تشريعية حافلة... قانون الإعلام والعفو العام وإلغاء الإعدام على جدول الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
07:57
جلسة تشريعية حافلة... قانون الإعلام والعفو العام وإلغاء الإعدام على جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
07:55
عسكريون متقاعدون وموظفو القطاع العام يحتجون أمام مجلس النواب
أخبار لبنان
07:55
عسكريون متقاعدون وموظفو القطاع العام يحتجون أمام مجلس النواب
0
أخبار لبنان
07:32
لبنان يستضيف مؤتمراً عربياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار لبنان
07:32
لبنان يستضيف مؤتمراً عربياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
0
أخبار لبنان
07:28
البطريرك يوحنا العاشر عرض مع السفير الأميركي آخر التطورات
أخبار لبنان
07:28
البطريرك يوحنا العاشر عرض مع السفير الأميركي آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:27
قطر: محادثات عُمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة وندعم ضمان حرية الملاحة في هرمز
تقارير نشرة الاخبار
07:27
قطر: محادثات عُمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة وندعم ضمان حرية الملاحة في هرمز
0
أخبار لبنان
05:45
لقاء موسع في السرايا بعنوان "السياحة محرك للتعافي واستعادة الثقة والاستثمار "
أخبار لبنان
05:45
لقاء موسع في السرايا بعنوان "السياحة محرك للتعافي واستعادة الثقة والاستثمار "
0
أمن وقضاء
14:04
جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب
أمن وقضاء
14:04
جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب
0
أمن وقضاء
13:59
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل
أمن وقضاء
13:59
الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:14
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:14
انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
10:05
غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
3
أخبار لبنان
14:46
صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة
أخبار لبنان
14:46
صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة
4
أخبار لبنان
04:56
الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟
أخبار لبنان
04:56
الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟
5
أخبار لبنان
06:19
عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة
أخبار لبنان
06:19
عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة
6
خبر عاجل
06:46
معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
خبر عاجل
06:46
معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
7
اسرار
23:41
أسرار الصحف 11-8-2026
اسرار
23:41
أسرار الصحف 11-8-2026
8
حال الطقس
01:44
طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
01:44
طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More