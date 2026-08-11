الأمن العام واصل جولاته في محطات المحروقات في صيدا لضبط المخالفين ومنع الاحتكار

واصلت دوريات من مكتب الأمن القومي والمراكز الإقليمية التابعة للمديرية العامة للأمن العام اللبناني في محافظة لبنان الجنوبي، جولاتها الميدانية في محطات الوقود في صيدا ومنطقتها، والتي باشرتها منذ أواخر تموز، بهدف ضبط المخالفات ومنع احتكار مادتي البنزين والمازوت، إلى جانب إلزام المحطات المقفلة دون أسباب موجبة، بفتح أبوابها أمام قاصديها لخدمتهم، وتأمين احتياجاتهم من الوقود تفادياً لحدوث أي أزمة معيشية تزيد من اعبائهم الحياتية.

