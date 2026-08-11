غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: أمال فؤاد اسماعيل (مواليد عام 1991، لبنانيّة) التي غادرت منزلها الكائن في زغرتا على مقربة من مدرسة الأنطونيّة بتاريخ 09-08-2026 إلى بلدة عمشيت، ولم تعد حتى تاريخه. علمًا أنّها تُعاني من مرض الأعصاب، وتتلقّى العلاج المناسب.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 660015- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.