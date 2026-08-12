القاضي جان طنوس: لا يملك رئيس مجلس الوزراء صلاحية منع اي وزير من حضور جلسات مجلس النواب أو ممارسة حقه في الكلام أمامه

كتب القاضي جان طنوس على إكس: "لا يملك رئيس مجلس الوزراء، بحسب الدستور وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب صلاحية منع وزير الدفاع او اي وزير اخر من حضور جلسات مجلس النواب أو من ممارسة حقه في الكلام أمامه، لأن الوزير يمارس صلاحياته الدستورية ويكون مسؤولاً إفرادياً تجاه المجلس وفق المادتين 66 و67 من الدستور.

ويؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب هذا المبدأ، إذ تجيز المادة 124 منه توجيه السؤال إلى أحد الوزراء منفرداً وتتيح المادة 131 منه استجوابه بصورة مستقلة عن الحكومة، كما أن المادة 138 منه تجيز لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً، ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة به.

أما إدارة الجلسة وإعطاء الكلام أو منعه، فهي من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقاً للنظام الداخلي عينه."