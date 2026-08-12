15 ألف دولار اختفت من منزل صاحب محطة محروقات… ومفرزة بعبدا القضائية تكشف هوية السارق

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 13-7-2026، أُحيل إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة ملفّ تحقيق، بناءً على ادعاء مواطن ضدّ مجهول، بجرم سرقة مبلغ 15,000 دولار أميركي من داخل منزله في إحدى بلدات قضاء بعبدا.



وأفادت بأنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها المفرزة المذكورة، اشتبهت عناصرها بعامل في محطة المحروقات التي يملكها المدّعي، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة). وبعد التوسّع في التحقيق معه ومواجهته بالمعطيات والأدلّة التي تشير إلى تورّطه، اعترف بما نُسب إليه، وبإقدامه على سرقة الأموال وإنفاقها في شحن رصيد حسابه على أحد تطبيقات الألعاب.



وقد أُودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.