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مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
خبر عاجل
2026-08-12 | 08:43
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مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
بعد مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفا لدى قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر، وبعد استجوابه قررت القاضية اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
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مذكرة توقيف وجاهية
رياض سلامة
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