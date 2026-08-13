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تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026

أمن وقضاء
2026-08-13 | 00:18
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تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026
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تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

 بمناسبة إقامة عدد من الحفلات والمهرجانات الموسيقية ضمن منطقة عيون السيمان، والتي يُتوقّع أن تستقطب أعدادًا كبيرة من المواطنين، ستُتَّخذ تدابير سير وتحويل حركة المرور، خلال الفترة الممتدة من 12 لغاية 16-8-2026، وفقًا للآتي:

أولًا: حفلات موسيقية في مشروع وردة ـ كفرذبيان

تُقام الحفلات من قِبل إحدى الشركات، بتواريخ 13 و14 و15 و16-8-2026.

تسلك المركبات الطريق الآتية: من ساحة فاريا يمينًا، صعودًا باتجاه مفرق القناطر، فمستديرة إميل لحود ـ فقرا، وصولًا إلى عيون السيمان ـ ساحة وردة.

ثانيًا: حفلة موسيقية في بلدة حراجل

تُقام الحفلة بتاريخ 13-8-2026.

تسلك المركبات الطريق الآتية: من ساحة فاريا يسارًا، باتجاه مفرق شبروح، وصولًا إلى شبروح ـ حراجل.

ثالثًا: مهرجانات موسيقية في مشروع أحلام ـ كفرذبيان

تُقام المهرجانات من قِبل إحدى الشركات، بتواريخ 12 و13 و14 و15-8-2026.

تسلك المركبات الطريق الآتية: من مفرق فيطرون يمينًا، باتجاه بلدة كفرذبيان، وصولًا إلى مكان إقامة الحفلات في مشروع أحلام ـ كفرذبيان.

رابعًا: حفلة موسيقية في بلدة كفرذبيان – مفرق القناطر.

تُقام الحفلة من قِبل إحدى الشركات بتاريخ 13-8-2026.

تسلك المركبات الطريق الآتية: من مفرق فيطرون يمينًا، باتجاه بلدة كفرذبيان، وصولًا إلى مكان إقامة الحفلة عند مفرق القناطر ـ كفرذبيان.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين ومستخدمي الطرق التقيّد باللافتات الموضوعة، واتباع إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، والتوجّه إلى المواقف المخصّصة، حفاظًا على انسيابية حركة المرور وتفاديًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

كفرذبيان

وحراجل

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