"مصلحة الاقتصاد في الجنوب": ضبط كمية كبيرة من العطورات

أعلنت "مصلحة الاقتصاد في الجنوب" في بيان، ضبط كمية كبيرة من العطورات التي تحمل ماركات عالمية مزورة داخل معمل لتركيب العطور وتعبئتها في صيدا، ضمن مداهمة مشتركة مع ضابطة المكافحة البرية في جمرك صيدا.



وبناءً على إشارة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي سرمد صيداوي، حُجزت البضاعة وصودرت وسُحبت عينات منها وختم المعمل بالشمع الأحمر.