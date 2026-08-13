تدابير سير من مستديرة فيطرون وصولاً إلى البقاع بالإتجاهَين للشاحنات والدراجات الآلية وآليات التوك توك من 13 إلى 16 آب 2026

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة:



"إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتدابير السير المتّخذة بمناسبة إقامة عدد من الحفلات والمهرجانات الموسيقية ضمن منطقة عيون السيمان، سوف يتم منع مرور الشاحنات والدراجات الآلية وآليات "التوك توك" من مستديرة فيطرون وصولا إلى البقاع بالاتجاهين، وذلك اعتبارًا من الساعة 16:00 لغاية الساعة 02:00 فجر اليوم التالي بتواريخ 15،14،13-08-2026، والباقي دون تعديل.



لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين ومستخدمي تلك الطرقات التقيّد باللافتات الموضوعة، واتباع إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي".