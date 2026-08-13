اقتحم محطة محروقات في بحنين وسرق منها 28 ألف دولار بقوة السلاح... وشعبة المعلومات أوقفته

بتاريخ 30-07-2026، أقدم مجهول على متن دراجة آلية على اقتحام محطة محروقات في محلة بحنين – المنية، وشهر مسدسًا حربيًا بوجه عامل المحطة وأجبره على فتح الخزنة وسرق من داخلها مبلغًا ماليًا قُدِّرَت قيمته بحوالي ٢٨ ألف دولار أميركي، وفرّ إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت الشعبة من تحديده، وهو المدعو:

ع. ص. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.



وبتاريخ 06-08-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في المحلة المذكورة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.