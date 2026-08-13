اعتصام للأساتذة المتعاقدين في "اللبنانية" أمام السرايا طالب بإقرار التفرغ

نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاما ووقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شارك فيه ممثلون عن مختلف كليات الجامعة وفروعها.وعلى وقع نشيد الجامعة اللبنانية، رفع المشاركون لافتات تطالب بإقرار ملف التفرغ ووقف استنزاف الاستاذ الجامعي المتعاقد وكفاءات الجامعة اللبنانية. كما وزعوا ورقة مطالب على الوزراء عند دخولهم إلى السرايا.