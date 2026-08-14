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تدابير سير يومي السّبت والأحد 15 و16 الحالي في أماكن عدة من بيروت...
أمن وقضاء
2026-08-14 | 11:15
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تدابير سير يومي السّبت والأحد 15 و16 الحالي في أماكن عدة من بيروت...
ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد الطبقة الثانية من الإسفلت اعتبارًا من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 16،00 يومي السّبت والأحد 15 و16-08-2026، في عدّة مناطق من بيروت.
لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي تدابير السير التالية:
أوّلًا، في الكولا، المسلك الشّرقي المؤدّي من مسجد حمزة باتّجاه تقاطع كورنيش المزرعة:
- سيتمّ تحويل السير القادم من المدينة الرياضيّة صعودًا باتّجاه طريق الجديدة يسارًا إلى شارع فليفل، ثمّ الانعطاف يسارًا نحو شارع عبد الباسط غندور وصولًا إلى الجامعة العربيّة خلف مسجد حمزة. بعدها، يتابع السير باتجاه كورنيش المزرعة- تقاطع الرّفاعي، على أن يتمّ حصر السير القادم من الرفاعي باتجاه الكولا على مسلك واحد
- تحويل السير القادم من محطة الزهيري- وطى المصيطبة باتّجاه طريق الجديدة، على أن يتمّ حصره على مسلك واحد يمين تقاطع الكولا- البستاني
- تحويل السير القادم من نزلة الجامعة العربيّة حتّى مسجد حمزة، المؤدّي باتّجاه الكولا، يمينًا إلى شارع فليفل. ثم يسارًا نحو شارع عبد الباسط غندور وصولًا إلى الجامعة العربيّة خلف المسجد المذكور، ومتابعة السير باتّجاه كورنيش المزرعة تقاطع الرّفاعي باتجاه الكولا، على مسلك واحد.
ثانيًا، من جسر الـ "بيجو" حتّى تقاطع الدخوليّة:
- منع المرور على المسلك المذكور، وتحويل السّير القادم من تحت الجسر المذكور باتّجاه شارع البدوي، وصولًا إلى مار مخايل- الجميّزة
- تحويل السير القادم من إشارة النهر إلى جسر الفيات، على مسلكين ذهابًا وإيابًا.
ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلًا لحركة السّير، ومنعًا للازدحام.
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