هذا ما كشفته معلومات للـLBCI بشأن حملة امن الدولة في منطقة طرابلس والشمال

أفادت معلومات للـLBCI، بأن الحملة الامنية التي تنظمها المديرية العامة لامن الدولة في منطقة طرابلس والشمال منذ 48 ساعة بإشراف القاضي هاني الحجار النائب العام الاستئنافي بالشمال إثر جولات على مختلف المولدات الكهربائية في المدينة، فقد تمت مصادرة ٨ مولدات لصالح بلدية طرابلس و٢ لصالح بلدية الميناء وتم الكشف على ١٣ مولدا ونظمت بحق اصحابها محاضر ضبط لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية وعدم تركيب العدادات.



وكشفت المعلومات أن احد اصحاب المولدات امتنع عن تسليم المولد للبلدية بناء لاشارة النيابية العامة الاستئنافية بالشمال حيث تمت مداهمة مكتبه وتوقيف المدير المالي للشركة ويدعى م. ح. والذي يعمل لدى صاحب اشتراكات المولدات ع. م. الذي توارى عن الأنظار هذه الحملة لامن الدولة بالشمال مستمرة حتى التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.