روّجا المخدّرات على متن درّاجة آليّة في حيّ السلّم ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لعناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص يقوم بترويج المخدّرات، على متن دراجة آليّة في محلة السلم - مقابل الجبانة.



وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 10-08-2026 من الإطباق على الدراجة التي تبيّن أنّها غير مسجّلة، في المكان المذكور، يقودها المدعو:

ع. ط. (مواليد عام 2001، لبناني).



وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات.



وبتفتيشه، عثر بحوزته على:

ظرف دواء بداخله حبوب لون ازرق

/32/ كيسًا شفافًا صغير الحجم بداخله مادة حشيشة الكيف

/11/ كيسًا لون اخضر صغير الحجم بداخله مادة حشيشة الكيف

/9/ اكياس لون ازرق صغيرة الحجم بداخلهم مادة الماريجوانا

/5/ اكياس لون اسود متوسطة الحجم بداخلهم مادة الماريجوانا

مبالغ ماليّة بالليرة اللبنانيّة والدّولار الأميركي من فئات متنوّعة، وهاتف خلوي

وفي سياق متّصل، تمكّنت بنفس التاريخ، إحدى دوريّات المفرزة المذكورة، من توقيف شخص يقوم بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة أخرى في محلة حيّ السلم- شارع عروة. وتبيّن أنه يُدعى:

– م. ج. (مواليد عام 2005، سوري) حسب أقواله.



وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات في عدّة أمكنة منها حي السلم شارع عروة، وقرب محطه الوردية، وشارع المحامص، وقرب الجبانة، وفي اوقات مختلفة داخل السوق. وأضاف أنه يعمل لصالح أحد الأشخاص.



وبتفتيشه، عثر بحوزته على ما يلي:

مطحنة حديدية صغيرة الحجم للماريجوانا

كيس شفاف صغير الحجم بداخله مادة السالفيا

كيس لون اخضر متوسط الحجم بداخله مادة حشيشة الكيف

مبالغ ماليّة بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، وهاتف خلوي.



وقد أودع الموقوفان والمضبوطات مع الدراجتين القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء.