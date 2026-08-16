توقيف أربعة أشخاص في كرواتيا للاشتباه في إشعالهم حرائق

أعلنت الشرطة الكرواتية الأحد عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في أنهم أشعلوا بعض الحرائق الحرجية التي اجتاحت الساحل الأدرياتيكي لكرواتيا في الأيام الأخيرة.



وفيما تشهد كرواتيا موسم جفاف شديد وموجات حرّ، تجتاح حرائق عدّة مناطق على الساحل منذ الخميس، لا سيّما أوميش (جنوب) حيث أسفر حريق قويّ عن مقتل شخص وإصابة نحو أربعين، ثمانية منهم في حالة حرجة.



ويستمر العمل لتحديد هويّة جثّة عثر عليها في المنطقة التي ينتشر فيها الحريق، فيما فقدت مواطنة بوسنية في الرابعة والثلاثين.



ويخضع المشتبه بهم الأربعة الذين تمّ توقيفهم مساء السبت لـ"تحقيق جنائي" على خلفية "إشعال حرائق في منطقة زادار" في وسط الساحل، وفق ما جاء في بيان للشرطة.



وأوقف هؤلاء على بعد حوالى أربعين كيلومترا من هذه المدينة بعد إبلاغ سكان عن "سلوكهم المشبوه"، وفق المصدر عينه.



وشهدت منطقة زادار حرائق حرجية عدة ليل الجمعة السبت التهمت غابات صنوبر وبساتين زيتون.



وينصّ القانون الجنائي الكرواتي على عقوبات بالسجن تراوح مدّتها بين ستة أشهر وخمس سنوات لمفتعلي حرائق تشكّل خطرا على الأفراد والممتلكات.



ويجري تحقيق لمعرفة إن كان الحريق الكبير الذي اجتاح ليل الخميس الجمعة مناطق سكنية عدة في أوميش ناجما عن أفعال جرمية.



وامتدّ الحرّيق بسرعة على طول الساحل مدفوعا برياح قويّة وأتى على عشرات المنازل والسيّارات والمطاعم والمقاهي.



وتمّ بسببه إجلاء آلاف السكان والسيّاح. ولاذ كثيرون بمياه البحر هربا من النيران التي طالت الشواطئ في بعض المواقع، بحسب السلطات التي أرسلت زوارق لإنقاذهم.



ويعالج ثمانية أشخاص، بينهم شابة في السابعة عشرة، من حروق خطرة في مستشفيات في سبليت وزغرب.

