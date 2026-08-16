تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

إلحاقًا لبلاغها السّابق الصادر بتاريخ 5-8-2026، المتعلّق بتعميم صورة الموقوفة ج. ن. (مواليد عام 1970، لبنانيَّة)، المشتبه في قيامها بعمليّات احتيال وانتحال صفة في عدد من مناطق الشمال، تبيّن أيضًا من خلال تحقيق أجرته مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أن المشتبه فيها كانت تنتحل صفة "مفتّشة في وزارة الاقتصاد"، أيضًا، ضمن محافظتَي الجنوب والنّبطيّة.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، للمرّة الثانية، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرّفوا إليها، الاتّصال بمفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 754308-07 أو 729147-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.