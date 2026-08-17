"الإنماء والإعمار": لاسترجاع المواد الكيميائية من مرج بسري ومعالجتها وفق الأصول

أصدر مجلس الإنماء والإعمار بيانًا عطفًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول نقل مواد كيميائية إلى مرج بسري، أكد فيه أن "أيًا من الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص، أو تطلب موافقته، أو حتى تُعلمه بالأمر".



وأوضح المجلس أن "الموقع الذي وُضعت فيه هذه المواد يقع ضمن الأراضي المستملكة من قبله، وقد صدرت بشأنها قرارات وضع اليد، وبالتالي فإن ملكية الموقع تعود إلى مجلس الإنماء والإعمار".



ودعا "الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمعالجة الموضوع، وفقًا للقوانين المرعية الإجراء".



وأكد "ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتي البيئة والزراعة، لجهة ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول".

