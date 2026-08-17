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العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
أمن وقضاء
2026-08-17 | 05:46
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العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بالعثور منذ بعض الوقت على المواطن ط. ر. جثة داخل منزله في محلة غدير- جونية، مصابًا بطلق ناري من مسدس حربي في الرأس، وهو موظف في أحد المصارف.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حيث باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.
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منزله
جونية
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