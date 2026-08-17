"لقاء سيدة الجبل" يؤكد تمسكه بـ"لبنان أولًا": على القوى السياسية وفي مقدمها "حزب الله" الخروج من الالتزامات الإقليمية

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، الكترونيا، كما حضر الاجتماع كل من : احمد فتفت، احمد عيّاش، احمد ظاظا، ادمون يزبك، اسماعيل شرف الدين، امين بشير، انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، جوزف مخايل، حبيب خوري، حسَن بزيع، حُسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دانيال زاخر، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، طلال ناجي، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، مأمون ملك، محمود وهبة، مصطفى علوش، مياد حيدر، ميسم النويري، نادرة فواز، نادين كارابيديان، نبيل يزبك، نوال المعوشي، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس، يوسف الخوري.



وأصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه "تمسكهم بمبدأ "لبنان أولا"، بعيدا من سياسة المحاور التي ترتسم في المنطقة وعليها"، وطالبوا" جميع القوى السياسية، وفي مقدمتهم "حزب الله"، بالخروج من الالتزامات الاقليمية حفاظا على "معنى لبنان".



وذكّر "اللقاء" بأن "الاحتلال الايراني استدعى احتلالا اسرائيليا في لبنان، وأوضح دليل على هذين الاحتلالين يتجسّد في معركة "تلال علي الطاهر" التي تؤكد أن الصراع القائم في جنوب لبنان هو صراع فوق لبناني؛ بين مصالح الحرس الثوري في تثبيت موقع ايران العسكري ومصالح اسرائيل قبيل الانتخابات القادمة".