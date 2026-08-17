الجيش يوقف ٣ أشخاص بجرم إطلاق النار ويضبط مخزن أسلحة رشاشة

يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وقد نفّذت وحدات عسكرية عمليات دهم في حي الشراونة وتل الأبيض - بعلبك بحثًا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ح.ف.ج.) و(ح.ح.ج.) و(ع.م.)، وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.



كما عملت وحدات أخرىفي منطقة وادي الرعيان - بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها.