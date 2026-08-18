قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في محلّة طريق المطار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



"في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وفي سياق المتابعة لملاحقة مروّجي المواد المخدّرة وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية، في محلة طريق المطار.



وبناءً عليه، توجّهت قوة من المفرزة إلى المكان، حيث جرى رصد المشتبه به.



وبنتيجة المتابعة، بتاريخ 11-8-2026، تمكّنت الدورية من توقيفه أثناء وجوده على متن دراجة آلية من نوع «أبريو» لون فضي، من دون تسجيل، وتبيّن أنه يدعى: ج. ط. (مواليد عام 1996، سوري الجنسية)



وبتفتيشه، ضُبط بحوزته:



17 كيسًا شفافًا تحتوي على مادة مخدّرة، موضّبة داخل ورقة زرقاء مدوّن عليها "غرام نت إكسترا".



4 أكياس شفافة تحتوي على مادة مخدّرة، موضّبة داخل ورقة خضراء مدوّن عليها "غرام باظ إكسترا".



مبلغ مالي وهاتف خلوي.



جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات والدراجة إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".