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العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
أمن وقضاء
2026-08-18 | 08:19
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العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس منظمة American Task Force On Lebanon (ATFL) السفير الأميركي السابق إدوار غبريال برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
وخلال اللقاء، دار حوار معمّق وصريح حول مهمات الجيش، والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة. وثمّن السفير غبريال تضحيات العسكريين، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
من جهته، أكد العماد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
رودولف هيكل
إدوار غبريال
اتفاق الإطار
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