الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة

أمن وقضاء
2026-08-18 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس منظمة American Task Force On Lebanon (ATFL) السفير الأميركي السابق إدوار غبريال برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء، دار حوار معمّق وصريح حول مهمات الجيش، والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة. وثمّن السفير غبريال تضحيات العسكريين، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهته، أكد العماد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

رودولف هيكل

إدوار غبريال

اتفاق الإطار

LBCI التالي
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
القاضي الحاج قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-07-30

العماد رودولف هيكل في أمر اليوم: الجيش على عهده في تنفيذ كل مهماته رغم الصعوبات الكبيرة

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-20

العماد رودولف هيكل: وفود الجيش المكلفة بالمفاوضات وسائر المهمات لا هوية طائفية لها

LBCI
أخبار لبنان
06:54

دريان استقبل العماد رودولف هيكل وأكد وقوفه الى جانب الجيش

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-31

هيكل والسفير الأميركي يبحثان الأوضاع في لبنان والمنطقة ودور الجيش في تنفيذ اتفاق الإطار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:17

قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين

LBCI
أمن وقضاء
07:43

القاضي الحاج قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه

LBCI
أمن وقضاء
03:36

قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في محلّة طريق المطار

LBCI
أمن وقضاء
12:09

الجيش يوقف ٣ أشخاص بجرم إطلاق النار ويضبط مخزن أسلحة رشاشة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتقويض وحدتها الداخلية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-17

وزيرة الخارجية البريطانية: لبنان على شفا صراع ذي عواقب إنسانية كارثية بعد عمليات الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
2026-04-30

وزير الدفاع الأميركيّ واجه انتقادات لاذعة من النواب الديموقراطيين

LBCI
أخبار دولية
2026-04-06

استخبارات الحرس الثوري الإيراني تتعهد بالثأر لرئيسها بعد مقتله بضربة إسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:52

قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
06:26

بو صعب يلتقي وفد "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" لبحث آخر التطورات

LBCI
أخبار دولية
05:33

قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران

LBCI
أخبار لبنان
04:08

رسامني للـLBCI: لا يجب أن يكون هناك مطمر بالقرب من المطار ونعمل على معالجة مشكلة الطيور

LBCI
أخبار لبنان
03:32

وزير الزراعة للـLBCI: إجراءات لمنع تربية الحمام في محيط المطار وتقرير عن المزارع نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
15:50

ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

LBCI
أخبار دولية
15:31

كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:40

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 18-08-2026

LBCI
أمن وقضاء
09:17

قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟

LBCI
خبر عاجل
14:19

ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More