قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة كلّ من الموقوفَين: "ر. ر." (مواليد عام 1999، لبناني) و"ع. ف." (مواليد عام 1994، لبناني) لقيامهما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل في طرابلس، كما تبيّن أنّ بحقّ الثاني مذكرة توقيف بجرم مخدّرات.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 423491-06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.