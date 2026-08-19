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الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

أمن وقضاء
2026-08-19 | 02:11
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الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس
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الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 18 / 8 / 2026، وقع إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار بين المواطنَين (م.ك.) و(ع.ش.) ما أدى إلى مقتل الأخير في منطقة أبي سمرا - طرابلس، وذلك نتيجة خلافات سابقة.

وأفادت في بيان، بأنه على الفور، نفّذت وحدات من الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الضم والفرز لتوقيف مطلِق النار (م.ك.)، وضبطت أسلحة وذخائر حربية.

وبحسب البيان، فإنه نتيجة المتابعة والملاحقة الأمنية، تم تحديد موقع مطلِق النار بالقرب من الحدود اللبنانية السورية في منطقة العبّودية - عكار، حيث عملت وحدة من الجيش على تطويق المكان وأوقفت مطلِق النار. كما أوقفت السوريَّين (م.ا.) و(ف.ا.) لمحاولتهما مساعدته على الفرار إلى الأراضي السورية.

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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