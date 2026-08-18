فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: رؤى سيف الدين الدايخ (مواليد عام 1999، سورية) التي فُقد التواصل معها منذ تاريخ 11-8-2026، ولغاية تاريخه، علمًا أنّها تُقيم في محلّة أدما.



لذلك، طلبت هذه المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 920037- 29، للإدلاء بما لديهم من معلومات.