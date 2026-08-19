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يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

أمن وقضاء
2026-08-19 | 05:08
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يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر
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يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في داخل أحد المقاهي الذي يعمل فيها في محلّة بئر حسن، يملكه المدعو: أ. ع. (مواليد عام 1964، سوري)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وعلى إثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الاستقصائية، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في المحلّة المذكورة. وتبيّن أنه يُدعى:ع. ش. (مواليد عام 2002، سوري) حسب أقواله.

وبتفتيشه، تمّ العثور على التالي:

- دراجة آلية لون أسود نوع "لاندي" من دون لوحات

- 6 طبّات بلاستيكية كبيرة بداخلها أكياس نايلون شفافة تحتوي على مادة الكريستال ميث

- طبّة بلاستيكية صغيرة بداخلها مادة الكريستال ميث المخدّرة

- 5 أكياس نايلون شفافة بداخلها مادة حشيشة الكيف

- 15 كيس نايلون شفاف بداخلها حبوب كبتاغون وأكياس نايلون فارغة معدّة لتوضيب وتقسيم المخدرات

- 100 دولار أميركي مزيفة، وجهاز حاسوب نوع "HP"، وهاتف خلوي، وبيان قيد إفرادي، صورة هوية، وبطاقة انتخابية، كلها لا تعود له.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ مالك المقهى (أ. ع.) وابنه (ح. ع.) يتاجران بالمخدّرات، وهما متواريان عن الأنظار.

كما وتمّ توقيف شخص آخر كان يقوم بتأمين هذه المواد إلى المقهى وإلى أحد الفنادق، ويُدعى: ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني) بحسب أقواله.

وبتفتيش منزلَي مالك المقهى وابنه الكائنين في بئر حسن، جرى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في منزل الأخير وهي عبارة عن:

- بندقية كلاشينكوف مع 3 مماشط سعة 30

- ممشطين سعة 20 طلقة

- ممشط نوع AKS، وجعبة حربية لون باج.

- 146 طلقة صالحة للاستعمال عيار 7،62 ملم

- 4 طلقات عيار 5،45 ملم

- طائرة مسيّرة (DRONE) صغيرة الحجم مع بطارية موضوعة داخل حقيبة صغيرة لون رمادي.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه تم تسليم الموقوفَيْن (ع. ش.) و(ح. ش.) مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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