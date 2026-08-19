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قوى الأمن: تحديد قاعات إجراء الإختبارات الخطّية للمرشّحين للتطوّع برتبة رقيب متمرّن إختصاصي وعادي
أمن وقضاء
2026-08-19 | 07:01
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قوى الأمن: تحديد قاعات إجراء الإختبارات الخطّية للمرشّحين للتطوّع برتبة رقيب متمرّن إختصاصي وعادي
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغا، جاء فيه: "إلحاقاً لبلاغاتنا السّابقة، والمتعلّقة بالإعلان عن حاجة المديريّة العامّة لتطويع رقباء متمرّنين اختصاصيّين وعاديّين بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذّكور (عازب – أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، والعسكريّين الذّكور والإناث.
أولاً:
تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جميع المرشحين لرتبة رقيب متمرّن اختصاصي وعادي الذين اجتازوا الفحص الطبي والاختبار الرياضي، للاطلاع على مكان إجراء الإختبار والقاعة المخصّصة لكل منهم، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
الإختبارات الخطيّة – رقيب متمرّن
.
ثانياً:
على جميع المرشّحين الحضور الى مدينة الرئيس الشّهيد رفيق الحريري الجامعيّة - الحدت في الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الواقع في 22-08-2026، مصطحبين معهم المستندات التّالية، تحت طائلة الحرمان من الدخول إلى مركز الامتحانات وإجراء الاختبار الخطّي:
- إيصال التّرشيح.
- بطاقة الهويّة أو البطاقة العسكرية أو إخراج قيد إفرادي أو جواز سفر.
- الأقلام والقرطاسيّة اللازمة.
ثالثاً:
يُسمح باستعمال آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة أو اختزان المعلومات أو رسم البيانات.
رابعاً:
يُمنع منعًا باتًّا إدخال أي هاتف خلويّ أو ساعة يد ذكيّة أو أي جهاز مشابه إلى قاعة الامتحان.
خامساً:
يُطلب إلى المرشّحين العسكرييّن الحضور بالزي العسكري والتقيّد التام بنظام الهندام والقيافة، وعدم جلب أسلحتهم الأميريّة معهم.
وأفاد البلاغ بأنه على جميع المرشّحين متابعة الموقع الإلكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، لمعرفة التحديثات كافة المتعلّقة بالاختبارات الخطّيّة والعمليّة.
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الإختبارات الخطّية
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