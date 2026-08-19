شعبة المكافحة البرية في ضابطة صيدا للجمارك تمكنت من تحقيق قضية نوعية بكمية كبيرة من الأحذية الأجنبية المقلدة والمهربة على اثر مداهمة أجرتها في مدينة صيدا وقد تم حجز البضاعة واقتياد المخالف الى الشعبة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني تحت اشراف القضاء المختص pic.twitter.com/7LV5RcKJgf
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 19, 2026
شعبة المكافحة البرية في ضابطة صيدا للجمارك تمكنت من تحقيق قضية نوعية بكمية كبيرة من الأحذية الأجنبية المقلدة والمهربة على اثر مداهمة أجرتها في مدينة صيدا وقد تم حجز البضاعة واقتياد المخالف الى الشعبة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني تحت اشراف القضاء المختص pic.twitter.com/7LV5RcKJgf