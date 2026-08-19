شعبة المكافحة البرية في ضابطة صيدا للجمارك تمكنت من تحقيق قضية نوعية بكمية كبيرة من الأحذية الأجنبية المقلدة والمهربة على اثر مداهمة أجرتها في مدينة صيدا وقد تم حجز البضاعة واقتياد المخالف الى الشعبة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني

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