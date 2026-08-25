جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به

أوضح القاضي السابق المحامي جان طنوس أنه سواء وقّع رئيس الجمهورية قانون العفو العام أم لا فإن القانون سيصدر بعد شهر.



وقال طنوس في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لا أرى أن هناك أهمية لتوقيع رئيس الجمهورية على القانون".



واعتبر أن على رئيس الجمهورية أن يرى أن هذا القانون يستحق اعادة درسه خصوصاً بعد حصول اعتراضات عدة عليه.



وأكد طنوس أن توقيع رئيس الجمهورية على القانون لا يعني أنه وافق عليه، بل يعني أنه وقّع قانونا أقرّه المجلس النيابي "لا أكثر ولا أقلّ"، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية لديه صلاحية الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.