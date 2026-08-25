الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك

سرق مبلغًا ماليًّا عائدًا للشركة التي يعمل فيها وادّعى تعرّضه للسّلب ومخفر ضهر البيدر يكشف زيف ادّعائه ويوقفه ويضبط الأموال

سرق مبلغًا ماليًّا عائدًا للشركة التي يعمل فيها وادّعى تعرّضه للسّلب ومخفر ضهر البيدر يكشف زيف ادّعائه ويوقفه ويضبط الأموال

جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به