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الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
أمن وقضاء
2026-08-25 | 06:29
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الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
دهمت دورية من مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، في بلدة بوداي – بعلبك منزل أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، وضبطت قرب المنزل سيارتين نوع بيك أب وفان بداخلهما كمية كبيرة من المخدات ومواد أولية ومعدات لتصنيعها.
وسُلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
أخبار لبنان
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