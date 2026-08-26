قوى الأمن: توقيف سارقَي دراجات آلية في حارة الناعمة

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَي الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في محلّة حارة الناعمة، كان آخرها بتاريخ 11-8-2026.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّتَي المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما:

– ع. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)

– س. د. ف. (مواليد عام 2005، فلسطيني)



وبتاريخ 13-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّة حارة الناعمة.



وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما شفرتا «كاتر»، ودفتر ورق لفّ، وكميّة من مادّة حشيشة الكيف.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما عدّة عمليّات سرقة درّاجات آليّة من محلّة حارة الناعمة.



وقد أُجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.



