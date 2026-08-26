بلدية تنورين تشكر للرئيس عون ووزير الدفاع والدفاع المدني والأجهزة كافة جهودهم لإخماد الحريق بجانب المحمية

توجهت بلدية تنورين في بيان "بجزيل الشكروعظيم الامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى معالي وزير الدفاع الوطني، وإلى المديرية العامة للدفاع المدني وعناصرها، وإلى جميع القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في مواجهة الحريق الذي اندلع في محيط محمية غابة أرز تنورين، والعمل على تطويقه وإخماده، والحؤول دون امتداده ووصوله إلى داخل المحمية، بما كان سيشكل خطراً كبيراً على هذا الإرث البيئي والطبيعي الوطني".



كما توجهت "بالشكر والتقدير إلى الفاعليات التنورية السياسية منها والمدنية والأهلية، وإلى أبناء تنورين الذين بادروا إلى المؤازرة والمساعدة، وإلى وسائل الإعلام والإعلاميين الذين واكبوا الحريق وساهموا في نقل الصورة للرأي العام وتسليط الضوء على خطورة الوضع، بما ساعد في حشد الجهود للسيطرة عليه".



وقال البيان: "نقدر عالياً هذه الوقفة الوطنية والإنسانية، وهذا التكاتف الذي أظهره الجميع في حماية محمية غابة أرز تنورين والحفاظ على ثروتنا الحرجية والطبيعية التي تشكل جزءاً أساسياً من تراث لبنان".



وختم البيان مقدرا "جميع من ساهم في إخماد الحريق ومنع وصوله إلى المحمية بخالص الشكر والتقدير، آملين دوام التعاون والتنسيق لما فيه خير تنورين وحماية بيئتها وثرواتها الطبيعية".

