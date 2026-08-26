تدابير سير بسبب أعمال برش وتزفيت على جادّة عبد الله اليافي باتجاه العدلية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال برش الزفت في محلة جادّة عبد الله اليافي باتجاه العدلية، وذلك بتاريخَي 27 و28-8-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي.



وأشارت الى أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تحويل السير، من الفتحة الوسطيّة المقابلة لمخرج شارع محمد الحوت، عكس وجهة السير باتجاه نفقَي المتحف والعدلية، ومن ثمّ الانعطاف يمينًا مقابل مفرق حي السريان باتجاه محلّة الدخولية.



أفادت بأن أعمال تزفيت المسلك المذكور ستُنفَّذ، اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 6-9-2026 ولحين الانتهاء، مع اعتماد تدابير السير ذاتها المتّخذة خلال أعمال البرش.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.