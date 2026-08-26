الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش أوقفت عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحا – راشيا، سوريًّا أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطتها.



وبحسب البيان، فإن وحدة أخرى من الجيش أوقفت في بلدة شعت – بعلبك، 10 سوريين لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في البلدة.



وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.