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الحجار: عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار

أمن وقضاء
2026-08-27 | 05:26
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الحجار: عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار
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الحجار: عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار

ألقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كلمة في مديرية الأمن العام بمناسبة عيد الأمن العام في حضور رئيس الجمهورية جوزاف عون والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

ولفت الحجار إلى أنّ "وجود الرئيس عون هنا اليوم هو رسالة دعم لجميع مؤسسات الدولة اللبنانية ومؤسسات وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أنّ "الأمن العام اللبناني شهد خطوات جبارة في السنة الأخيرة".

وقال كذلك إن "وجود الرئيس عون معنا اليوم يعطينا المزيد من الدعم"، مؤكدًا أن "عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار".

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