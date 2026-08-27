الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصلحة الاقتصاد شمالا: 13 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات وحجز أكثر من 52 طنا من المواد الغذائية

أمن وقضاء
2026-08-27 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصلحة الاقتصاد شمالا: 13 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات وحجز أكثر من 52 طنا من المواد الغذائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصلحة الاقتصاد شمالا: 13 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات وحجز أكثر من 52 طنا من المواد الغذائية

واصلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال جولاتها الرقابية المشددة على المولدات الكهربائية، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، في إطار متابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

وشملت الجولات مناطق طرابلس والمنية وأبي سمراء والميناء وعكار، حيث جرى تسطير 13 محضر ضبط على خلفية مخالفات تتعلق بالتسعيرة الرسمية.

وفي التفاصيل، سطرت المصلحة 11 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في المنية وأبي سمراء لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، كما نظم محضر ضبط بحق إحدى البلديات في محافظة عكار التي تدير مولدا كهربائيا، بعدما تبيّن عدم التزامها بالتسعيرة المحددة رسميا.

كذلك، جرى تسطير محضر ضبط بحق صاحب مولد في منطقة الميناء – طرابلس، بناء على شكوى وردت إلى المصلحة، وبعد التحقق من مخالفته التسعيرة الرسمية.

وفي سياق منفصل، وضمن متابعة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، دهمت مصلحة الاقتصاد، بمؤازرة أمن الدولة، مستودعا للمواد الغذائية في شكا - البترون، حيث تم حجز 2080 شوالا، زنة الواحد منها 25 كيلوغراما، أي ما مجموعه نحو 52 طنا من المواد الغذائية، لعدم وجود دلالات تعريفية عليها.

وقد فتح تحقيق في القضية تمهيدا لاتخاذ القرار والإجراءات القانونية المناسبة بشأن المواد المحجوزة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الاقتصاد

شمالا:

أصحاب

مولدات

المواد

الغذائية

LBCI التالي
"الريجي" تنال التصنيف الذهبي من "فيليب موريس" بفضل "التحسين المستمر ورفع مستوى التميّز في الأداء الصناعي"
الحجار: عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-07-13

مصلحة الاقتصاد في الجنوب: محضرا ضبط بحق فرن ومعمل لتكرير المياه في صيدا خالفا معايير السلامة

LBCI
اقتصاد
2026-08-03

5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات مخالفين في المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان

LBCI
اقتصاد
2026-08-14

مصلحة الاقتصاد في الشمال: ٥ محاضر ضبط و٦ مصادرات

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-08

وزارة الاقتصاد: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وختم مستودع وسوبرماركت بالشمع الأحمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:02

الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع

LBCI
أمن وقضاء
05:35

"الريجي" تنال التصنيف الذهبي من "فيليب موريس" بفضل "التحسين المستمر ورفع مستوى التميّز في الأداء الصناعي"

LBCI
أمن وقضاء
05:26

الحجار: عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار

LBCI
أمن وقضاء
02:52

أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-05-31

كنز مخبأ في هاتفك القديم... ثروة من الذهب قد ترميها من دون أن تدري

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-05-2026

LBCI
خبر عاجل
2026-03-08

مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-17

رويترز: الفضة تصعد نحو 3% في المعاملات الفورية إلى 66.54 دولارا للأونصة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:01

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة

LBCI
آخر الأخبار
05:59

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً

LBCI
آخر الأخبار
05:57

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: توم باراك قال تماماً ما حصل عندما ضربت إسرائيل سوريا... وهذا لم يعجب الأصوات المؤيدة لإسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
04:50

بمناسبة عيد الأمن العام… رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس للمركز الطبي للأمن العام في مبنى المديرية في العدلية

LBCI
آخر الأخبار
04:26

الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: هناك صراع داخلي مع أناس لا يريدون مؤسسات الدولة ويعيشون على "ظهر غياب الدولة" ونقول لهم "مهما فعلتم فنحنا مكفّيين"

LBCI
آخر الأخبار
03:13

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام ووضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:56

بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين

LBCI
أخبار لبنان
13:50

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

LBCI
حال الطقس
02:38

الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

LBCI
اقتصاد
10:23

جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%

LBCI
أمن وقضاء
10:17

الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

LBCI
خبر عاجل
10:01

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
13:33

لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

LBCI
أمن وقضاء
02:52

أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More