مصلحة الاقتصاد شمالا: 13 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات وحجز أكثر من 52 طنا من المواد الغذائية

واصلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال جولاتها الرقابية المشددة على المولدات الكهربائية، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، في إطار متابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.



وشملت الجولات مناطق طرابلس والمنية وأبي سمراء والميناء وعكار، حيث جرى تسطير 13 محضر ضبط على خلفية مخالفات تتعلق بالتسعيرة الرسمية.



وفي التفاصيل، سطرت المصلحة 11 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في المنية وأبي سمراء لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، كما نظم محضر ضبط بحق إحدى البلديات في محافظة عكار التي تدير مولدا كهربائيا، بعدما تبيّن عدم التزامها بالتسعيرة المحددة رسميا.



كذلك، جرى تسطير محضر ضبط بحق صاحب مولد في منطقة الميناء – طرابلس، بناء على شكوى وردت إلى المصلحة، وبعد التحقق من مخالفته التسعيرة الرسمية.



وفي سياق منفصل، وضمن متابعة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، دهمت مصلحة الاقتصاد، بمؤازرة أمن الدولة، مستودعا للمواد الغذائية في شكا - البترون، حيث تم حجز 2080 شوالا، زنة الواحد منها 25 كيلوغراما، أي ما مجموعه نحو 52 طنا من المواد الغذائية، لعدم وجود دلالات تعريفية عليها.



وقد فتح تحقيق في القضية تمهيدا لاتخاذ القرار والإجراءات القانونية المناسبة بشأن المواد المحجوزة.