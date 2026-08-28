الجيش يوقف مطلوبَين بجرائم مختلفة بينها إطلاق النار على دورية لقوى الأمن وتأليف عصابة للسرقة والسلب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة رأس العين – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.م.) المطلوب بجرم إطلاق النار باتجاه دورية لقوى الأمن الداخلي، وتهديد عسكري في الجيش بقوة السلاح وشتم المؤسسة العسكرية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.





كذلك أوقفت وحدة أخرى في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ح.) لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، ترويج المخدرات، انتحال صفة أمنية، إطلاق النار، افتعال إشكالات.







سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".



