الجمارك: ضبط كمية كبيرة من النظارات الشمسية المقلدة وكمية من شوكولاتة "نوتيلا" المهربة

شعبة المكافحة البرية في ضابطة صيدا الجمركية تمكنت من ضبط كمية كبيرة من النظارات الشمسية المقلدة والمهربة داخل سيارة وكمية من شوكولاتة "نوتيلا" المهربة وجرى حجز البضاعة المضبوطة وفقًا للأصول واقتياد المخالفين إلى الشعبة لإجراء المقتضى القانوني وذلك تحت إشراف القضاء المختص pic.twitter.com/as5Tbi0Ti8
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 28, 2026
شعبة المكافحة البرية في ضابطة صيدا الجمركية تمكنت من ضبط كمية كبيرة من النظارات الشمسية المقلدة والمهربة داخل سيارة وكمية من شوكولاتة "نوتيلا" المهربة وجرى حجز البضاعة المضبوطة وفقًا للأصول واقتياد المخالفين إلى الشعبة لإجراء المقتضى القانوني وذلك تحت إشراف القضاء المختص pic.twitter.com/as5Tbi0Ti8