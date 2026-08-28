الجمارك: ضبط كمية كبيرة من النظارات الشمسية المقلدة وكمية من شوكولاتة "نوتيلا" المهربة

شعبة المكافحة البرية في ضابطة صيدا الجمركية تمكنت من ضبط كمية كبيرة من النظارات الشمسية المقلدة والمهربة داخل سيارة وكمية من شوكولاتة "نوتيلا" المهربة وجرى حجز البضاعة المضبوطة وفقًا للأصول واقتياد المخالفين إلى الشعبة لإجراء المقتضى القانوني وذلك تحت إشراف القضاء المختص pic.twitter.com/as5Tbi0Ti8