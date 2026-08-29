شعبة المعلومات توقف سارقين بعمليّة متزامنة في الأوزاعي والطيونة

ادّعى شخص من الجنسية السورية، في تاريخ 27-7-2026، أنّ مجهولَين أقدما على الدخول إلى منزله الكائن في محلّة السعديّات، وسرقا من داخله خزنة حديدية بداخلها مبلغ ماليّ يُقدّر حوالى /8/ آلاف دولار أميركيّ.



وباشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخليّ إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هويّتَي المتورّطَين بعمليّة السرقة وتوقيفهما.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّتَيهما، وهما:



– أ. م. (مواليد عام 2003، سوريّ)



– و. ر. (مواليد عام 2003، سوريّ)



وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دوريّات الشّعبة في تاريخ 13-8-2026، بعمليّة متزامنة في محلّتَي الأوزاعي والطيونة.



وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي، وهاتفان خلويّان، وسكّين «كاتر»، وسلسال لون فضّي، وسوار.



واعترف الأوّل بإقدامه على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة بتكليف من الثاني، فيما اعترف الأخير بما نُسب إليه.



وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء.