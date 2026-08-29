الجيش: تسلُّم الدفعة الثانية من الآليات العسكرية المقدمة هبة من السلطات اليونانية للجيش

بتاريخ 29 /8 /2026، جرى في مرفأ بيروت تسلُّم الدفعة الثانية من الهبة اليونانية للجيش اللبناني، وتتضمّن 13 ناقلة جند نوع M113 و10 شاحنات، وذلك بحضور رئيس القسم القنصلي في السفارة اليونانية في لبنان Ignatios Papadimitriou، والملحق العسكري اليوناني العقيد Nikolaos Salpingidis، إلى جانب عدد من ضباط الجيش، وقد جرى تسلُّم الدفعة الأولى بتاريخ 16 /1 /2026.



وتأتي هذه الهبة في إطار دعم السلطات اليونانية للمؤسسة العسكرية، بهدف تعزيز قدراتها العملانية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.



كما تعكس هذه المبادرة متانة علاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني واليوناني، وتؤكد حرص الجانب اليوناني على مواصلة دعم الجيش نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.