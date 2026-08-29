إنقاذ مواطن علق تحت جسر جزيرة عبد الوهاب في الميناء - طرابلس

تمكّنت عناصر تابعة للدفاع المدني اللبناني من وحدة الإنقاذ البحري في الميناء – طرابلس من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً، بعدما علق تحت جسر جزيرة عبد الوهاب أثناء ممارسته السباحة، تزامناً مع اشتداد سرعة الرياح.



وعملت العناصر على الوصول إليه ومساعدته وإيصاله بأمان إلى الشاطئ، حيث تبيّن أنه بحالة جيدة.