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متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران

أخبار دولية
2026-08-29 | 14:26
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متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران
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متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران

اوردت السفارة الاميركية تصريحا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال فيه: "ينص الإطار الثلاثي بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وذلك نيابةً عن الشعب اللبناني. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني، وترغب في أن يكون لبنان بلدًا آمنًا وذا سيادة. ولتحقيق ذلك، يجب على حزب الله نزع سلاحه. وكما قال السفير عيسى، لا نريد شيئًا أكثر من تسليم حزب الله أسلحته".

ووأشار إلى أنه "عندما يقرر حزب الله أنه مستعد لذلك، يمكنه التحدث مع الدولة اللبنانية، التي نجري معها حوارًا بالفعل، وإبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته. حينها يمكننا محاولة تقريب وجهات النظر. لكن في الوقت الراهن، لا يرغب حزب الله حتى الآن في التحدث مع الدولة اللبنانية، ولا معنا، ولا مع إسرائيل، لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران. لقد حان الوقت لحزب الله أن يفعل ما هو الأفضل للبنان والشعب اللبناني".

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