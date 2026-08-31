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شعبة المعلومات توقف شخصاً ابتز فتيات قاصرات في برج البراجنة
أمن وقضاء
2026-08-31 | 03:19
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شعبة المعلومات توقف شخصاً ابتز فتيات قاصرات في برج البراجنة
ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية بابتزاز فتيات قاصرات.
وأوضحت أنه "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعل وتوقيفه"، مشيرة الى أن الشعبة تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 2004، سوري).
ولفتت المديرية الى أنه "بتاريخ 10-8-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بكمين محكم في محلة برج البراجنة".
وأكدت أن المقتضى القانوني أجري في حقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.
وفي هذا الإطار، نبّهت قوى الأمن الداخلي الأهالي إلى ضرورة توعية أولادهم من مخاطر التواصل مع أشخاص غرباء أو غير موثوقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية معهم.
كما أهابت بكل من يتعرض لأي محاولة تهديد أو ابتزاز عدم الرضوخ للمبتز أو الاستجابة لمطالبه، والاحتفاظ بالأدلة، والإبلاغ فوراً لدى الجهات المختصة، لأن الإبلاغ المبكر يساهم في حماية الضحايا وملاحقة المرتكبين.
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