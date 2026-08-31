الجيش: تمارين تدريبية في رأسمسقا - الكورة

شعبة المعلومات توقف شخصاً ابتز فتيات قاصرات في برج البراجنة

شعبة المعلومات توقف شخصاً ابتز فتيات قاصرات في برج البراجنة

الجيش يُحرّر مخطوفًا ويوقف المتورطين في بلدة عمشيت - جبيل ويوقف عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص في منطقة البوار – كسروان